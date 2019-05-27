Irak'tan 3 Fransız vatandaşına idam cezası! Irak'ta DAEŞ üyesi olmakla suçlanan 3 Fransız vatandaşı idama mahkum edildi.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ üyeliğiyle suçlanan Fransız uyruklu 3 kişi idam cezasına mahkum edildi. Bağdat'taki ceza mahkemesince görülen davada DEAŞ üyeliğinden suçlu bulunan Fransız uyruklu 3 kişi idam cezasına çarptırıldı. Irak yargı kaynaklardan alınan bilgiye göre, idama mahkum edilen kişiler, birkaç ay önce yargılanmak üzere Suriye'den Irak'a teslim edildi. Kaynaklar, idama mahkum edilenlerin Fransa vatandaşı Leonard Lopez, Kevin Gonot ile Salim Machou olduğunu belirtti. Kararın temyizi için 30 günlük sürenin olduğunu bildiren kaynaklar, Fransız mahkumların, Irak Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yargılandıklarını ve suçlu bulunduklarını kaydetti.

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