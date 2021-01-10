Irak'taki gösterilerde 2 kişiye suikast düzenlendi

Komiserlikten yapılan yazılı açıklamada, gösterilerde suikast ve adam kaçırma olaylarının belgelendiği, güvenlik güçlerince göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermilerin kullanıldığı ve göstericiler tarafından taş kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, aralarında güvenlik unsurlarının da bulunduğu 43 kişinin yaralandığı, 30 göstericinin gözaltına alındığı ve 2 suikastın meydana geldiği olaylara ilişkin çağrı yapıldı. "Sakinlik, sinirlerin kontrolü ve diyalog dili kullanımı" çağrısı yapıldı.

Ekim 2019'da başlayan büyük çaplı hükümet karşıtı protestolar, Adil Abdulmehdi hükümetinin o yıl sonra düşmesine neden oldu.

Kısmi yoğunluktaki protestolara katılan Irak halkı, Başbakan Mustafa el-Kazimi'den gerçek reformlar, göstericilerin ölümlerinden sorumlu olanların yargılanmasını, yolsuzlukla mücadele ve temiz seçimler de dahil olmak üzere bir dizi talebin yerine getirilmesini talep ediyor. .