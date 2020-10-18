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Dünya Irak'ta vicdansız anne Dicle Nehri'ne çocuklarını attı
Dünya

Irak'ta vicdansız anne Dicle Nehri'ne çocuklarını attı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta eşine sinirlenip 1 ve 3 yaşlarındaki iki çocuğunu Dicle Nehri'ne atarak ölmelerine neden olan annenin cinayeti ülkeyi ayağa kaldırdı. Çocuklarını her zaman göremediğini iddia eden kadın, “Babalarının benim neler hissettiğimi anlaması için çocukları nehre attım” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 23:55:00 -

Irak'ta bir annenin vicdansızlığı 'böyle anne olmaz olsun' dedirtti. Başkent Bağdat’ta 1 ve 3 yaşlarındaki iki çocuğunu Dicle Nehri'ne atarak ölmelerine neden olan annenin cinayeti ülkeyi ayağa kaldırdı.

Çocuklarını Dicle Nehri'ne attı

Irak Bağdat’ta eşinden boşanan bir kadın, 2 çocuğunu el-Eimme Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne fırlattı.

Olayın ardından bölgeye gelen güvenlik güçleri anneyi gözaltına alırken, 1 ve 3 yaşlarındaki çocukları nehirden kurtarmak için seferber oldu. Bütün çabalara rağmen nehirde boğulan talihsiz iki çocuğun cesedine ulaşıldı.

Babalarını gerekçe gösterdi

Gözaltına alınan anne, ifadesinde 3 ay önce boşandığını ve çocuklarının velayetinin babalarına verildiğini söyledi. Çocuklarını her zaman göremediğini iddia eden kadın, “Babalarının benim neler hissettiğimi anlaması için çocukları nehre attım” dedi.

Kadının güvenlik kameralarına yansıyan çocuklarını nehre atarken görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, görüntüler ülkede tepki uyandırdı.

 

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