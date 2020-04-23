Irak'ta siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlık Kazimi hükümetini geciktiriyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa el-Kazimi'nin siyasi gruplar arasında devam eden anlaşmazlıklar nedeniyle yeni kabinesini oluşturamadığı bildirildi.

Irak Meclisi İkinci Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, ülkenin resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, "Hükümetin güvenoyu oturumunun ramazan ayı başlamadan yapılması bekleniyordu. Ancak siyasi tarafların anlaşamaması hükümetin kurulmasını geciktirdi." dedi.

Kazimi'nin, hükümet programı ve yeni kabinede yer alması beklenen adayların özgeçmişini henüz Meclise göndermediğini aktaran Haddad, bunlar yapılmadan güvenoyu oturumunun söz konusu olamayacağını söyledi.





- Sadr grubundan Kazimi'ye "şeffaf olmadığı" eleştirisi

Öte yandan 329 sandalyeli Irak Meclisinde 54 vekille en büyük grubu oluşturan Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu Milletvekili Bedir ez-Zeydi, yaptığı açıklamada, "Kazimi, kabinede yer alacak isimlerin belirlenmesinde şeffaf bir yöntem kullanmadı." dedi.

Basına sızan isimlerle oluşturulacak bir kabinenin Meclisten geçmesinin zor olduğunu söyleyen Zeydi, "Irak'taki zor durum göz önünde bulundurularak liyakatli isimlerin yer alacağı bir kabinenin oluşturulması önemli." diye konuştu.



Meclisteki ikinci büyük grubu oluşturan İran'a yakın Fetih Koalisyonu Meclis Grup Başkanı Muhammed el-Gabban da Kazimi'nin kabinesinin henüz tamamlanmadığını belirterek, bu konuyu siyasi partilerle istişare edeceğini ifade etti.





- Şii gruplar arasında petrol, dışişleri ve içişleri bakanlığı konularında anlaşmazlık

Bu arada Meclisteki Şii gruplar arasında petrol, dışişleri ve içişleri bakanlığı konularında anlaşmazlık yaşanıyor.

Şii Ulusal Hikmet Akımı yeni kabinede Petrol Bakanlığını isterken, Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonunun da bu bakanlıkta ısrarcı olduğu ileri sürülüyor.

Şii grupların anlaşmazlık yaşadığı bir diğer bakanlık ise içişleri. Kulislere yansıyan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı için Hadi el-Amiri'nin lideri olduğu Bedir Hareketi ile eski Başbakan Nuri el-Maliki'ye bağlı Kanun Devleti Koalisyonu arasında çekişme yaşanıyor.

Maliki koalisyonunun ayrıca Dışişleri Bakanlığına da göz kırptığı belirtiliyor.

- Kürtlerin, Maliye Bakanlığı ısrarı

Kürt partilerin ise Kazimi'den Kürdistan Demokrat Partili (KDP) mevcut Maliye Bakanı Fuad Hüseyin'in yeni kabinede de görevini sürdürmesini istediği iddia ediliyor.

Yaşanan tüm bu anlaşmazlıkların, Kazimi'nin hükümeti kurma sürecinin uzamasına neden olduğu ifade ediliyor.

Kazimi liderliğindeki 22 kişilik yeni kabinede yer alacağı öne sürülen 17 isim, dün akşam geç saatlerde sosyal medyaya sızmıştı.

Listede yer alan isimlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin ise Kazimi cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 9 Nisan'da da Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'ye vermişti.









