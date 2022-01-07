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Dünya Irak'ta Peşmergeye roketli saldırı!
Dünya

Irak'ta Peşmergeye roketli saldırı!

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabası yakınında konuşlanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine yönelik roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 21:02:00 -
Irak'ta Peşmergeye roketli saldırı!

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabası yakınında konuşlanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine yönelik roketli saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altunköprü kasabası yakınındaki Peşmerge güçlerine 8 adet roketle saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırı sonucu can ya da mal kaybı yaşanmadığını söyleyen Nuri, roketlerin hangi yönden ateşlendiğinin henüz bilinmediğini ancak olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını kaydetti.

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