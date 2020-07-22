  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Irak'ta Kurban Bayramı süresince sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Yeniakit Publisher
2020-07-22 13:34:37 -
Irak'ta Kurban Bayramı süresince sokağa çıkma yasağı uygulanacak

BAĞDAT (AA) - Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kurban Bayramı süresince sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Riyad Abdulemir, devlete bağlı Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "Kriz masası, Sağlık Bakanlığı'nın Kurban Bayramı süresince ülkede sokağa çıkma yasağı kararı alınması talebini onayladı." dedi.

Abdulemir, ülkede son günlerde vaka sayısında kaydedilen artışa karşılık iyileşen hasta sayısının da yükseldiğini söyledi.

Irak Sağlık Bakanlığı yetkilisi, "Vatandaşlar, sağlık kurallarına uyarsa vaka sayısında da düşüşe geçilecek." diye konuştu.

Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının saatlerinde azaltmaya gidilen ve havalimanları ile alışveriş merkezlerinin yeniden açılması kararı alınan Irak'ta, Kurban Bayramı sonrası sokağa çıkma yasağı da kaldırılacak.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığının son verilerine göre ülkede salgının başından bu yana 3 bin 950 kişi hayatını kaybetti, 97 bin 159 vaka tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı