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Irak'ta Kovid-19'un ölüme yol açmadığı Duhok'ta hayat normalleşiyor

Kafe, restoran gibi işletmelerin tam zamanlı hizmet vermeye başlamasıyla Duhok Çarşısı eski canlılığına kavuştu

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:31:01 -
Irak'ta Kovid-19'un ölüme yol açmadığı Duhok'ta hayat normalleşiyor

DUHOK (AA) - MUHAMMED BAMERNİ - Irak'ta yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ölüme neden olmadığı Duhok'ta halk, kafe ve restoranların yeniden tam zamanlı olarak açılmasından memnun.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümeti verilerine göre, bölgesel yönetimin sınırları içinde yer alan 4 vilayetin ikisi, Halepçe ve Duhok'ta Kovid-19 nedeniyle hiç ölüm vakası kaydedilmedi.

Duhok, şimdiye kadar tespit edilen 19 vaka ile bölgede salgından en az etkilenen vilayetler arasında yer alıyor.

Duhok Sağlık Müdürlüğü, 26 Nisan'da yaptığı açıklamada, virüse yakalanan tüm hastaların taburcu edildiğini ve vilayet hastanelerinde Kovid-19 hastası kalmadığını bildirmişti.

- Çarşıya canlılık geldi

Salgının vilayette kontrol altına alınmasının ardından Valilik de yeni normalleşme kararlarını açıkladı ve Duhok Çarşısı, ramazan gecelerindeki eski yoğunluğunu yeniden yaşamaya başladı.

Çarşı eski hareketliliğine kavuşsa da ziyaretçiler ağızlarda maske, ellerde eldiven ve sosyal mesafeye dikkat ederek tedbiri elden bırakmıyor.

Duhok Çarşısı'nda tatlı satan Suriyeli Halil Abdurrahman Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşının eski günlerine dönmesinden herkesin mutlu olduğunu söyledi.

Hasan, "Restoran, kafe ve diğer işletmelerin tam zamanlı hizmete girmesinin ardından çarşı eski yeniden canlılık kazanmaya başladı. Halk, çarşıya hayatın yeniden gelmesinden oldukça memnun." diye konuştu.

Bir başka Duhok sakini Celal Hasan da "Çarşının yeniden açılmasını, hayatın normalleşmesini dört gözle bekliyorduk. Duhok halkı, koronavirüs salgını sırasında hükümetin belirlediği tedbirlere tam olarak uydu." dedi.

Duhok Vali Yardımcısı Mecid Seyid, 16 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, başlangıçta tam zamanlı, daha sonra kısmi şekilde marttan bu yana kapalı bulunan kafe, restoran ve çay ocaklarının artık 24 saat hizmet verebileceğini belirtmişti.

IKBY Sağlık Bakanlığının verilerine göre 9 yeni vakanın tespit edilmesiyle bölgede toplam Kovid-19 vaka sayısı 413'e yükseldi.


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