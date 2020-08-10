Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72 artarak 3 bin 484'e yükseldi.

Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 72 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 484 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.



Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 464'e, vaka sayısının da 153 bin 599'a çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta saysının ise 109 bin 790'a ulaştığı kaydedildi.