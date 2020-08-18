  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Irak'ta Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Ülkede bir günde 4 bin 576 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-18 20:52:40 -
Irak'ta Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 82 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 576 kişide daha virüs tespit edilmesiyle bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 82 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 576 yeni vaka kaydedildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 6 nin 36'ya, vaka sayısı da 184 bin 709'a yükseldi.

Ülke genelinde iyileşen hasta sayısı ise 131 bin 840'a ulaştı.

Irak'ta, sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilmesiyle vaka sayılarında artış yaşanmaya başlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Neredeyse ağlayacaktı.... Karayılan'ın korkusu kameraya böyle yansıdı!
Gündem

Neredeyse ağlayacaktı.... Karayılan'ın korkusu kameraya böyle yansıdı!

Yerli insansız hava araçlarıyla MİT’in sağladığı istihbarat ile sağ kolu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko öldürülen terörist başı Murat Kara..
Nihat Genç'ten olay gönderme! 'Şok şok şok Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile Çeşme'de yakalandı'
Gündem

Nihat Genç'ten olay gönderme! 'Şok şok şok Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile Çeşme'de yakalandı'

Veryansın Tv yazarı Nihat Genç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sempatisine ilişkin çarpıcı açıklama..
Çavuşoğlu duyurdu: O ülke ile 7 anlaşma birden!
Siyaset

Çavuşoğlu duyurdu: O ülke ile 7 anlaşma birden!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Haiti arasında 7 önemli anlaşmaya imza atıldığını duyurdu.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı