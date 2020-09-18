  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 76 can kaybı
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 76 can kaybı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 21:55:23 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 76 can kaybı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 76 artarak 8 bin 408'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 76 can kaybının yaşandığı ve 4 bin 305 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 408'e, vaka sayısının ise 311 bin 690'a çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının da 4 bin 205 artarak 245 bin 305'e ulaştığını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Whatsapp Web'e parmak izi özelliği geliyor
Teknoloji

Whatsapp Web'e parmak izi özelliği geliyor

Whatsapp'ın güncellenen Android beta sürümünde, Whatsapp Web'e parmak iziyle giriş yapılmasını sağlayan yeni bir özellik keşfedildi. Söz kon..
Canlı yayında çok konuşulacak sözler! Abdullah Çiftçi bu kez tarih vererek çocukları uyardı
Gündem

Canlı yayında çok konuşulacak sözler! Abdullah Çiftçi bu kez tarih vererek çocukları uyardı

Stratejist Abdullah Çiftçi, dünyada büyük bir yıkıma yol açan koronavirüs pandemisi ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı...
Yunan papazlardan ağır tahrik! “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak”
Dünya

Yunan papazlardan ağır tahrik! “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak”

Yunan papazlar, Türkiye sınırına dev haç dikti. Haçın dikildiği törende, “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak” dedi...
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı