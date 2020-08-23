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Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-23 17:26:36 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 75 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 6 bin 428'e yükseldi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 3 bin 291 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 204 bin 341'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle 75 kişinin hayatını kaybettiği, virüs kaynaklı toplam ölü sayısının da 6 bin 428 olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca iyileşenlerin sayısının 146 bin 409 olduğu belirtildi.

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