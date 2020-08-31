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Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 83 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 83 kişi hayatını kaybetti

Salgında toplam can kaybının 7 bin 42'ye yükseldiği ülkede vaka sayısı da 234 bin 934'e ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 19:16:50 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 83 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 83 artarak 7 bini aştı.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 3 bin 757 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 234 bin 934'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, salgında 83 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybının da 7 bin 42'ye yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısının ise 176 bin 602 olduğunu açıkladı.

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