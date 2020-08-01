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Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 64 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-01 20:42:23 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 64 kişi hayatını kaybetti

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 64 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 94 yeni vaka tespit edildi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 64 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 4 bin 805'e ulaştığı belirtildi. Ülkede 2 bin 94 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 126 bin 704'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 89 bin 275'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

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