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Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 107 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-07-01 17:47:09 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 107 kişi yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 107 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 2 bin 50'ye yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 107 kişinin öldüğü, 2 bin 415 yeni vaka tespit edildiği, 1507 kişinin iyileştiği belirtildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 50'ye, vaka sayısının 51 bin 524'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 26 bin 267 olduğu aktarıldı.

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