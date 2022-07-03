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Dünya Irak’ta klor gazı sızıntısı: 300’den fazla kişi hastanelik oldu
Dünya

Irak’ta klor gazı sızıntısı: 300’den fazla kişi hastanelik oldu

Irak’ta su artıma tesisinde meydana gelen klor gazı sızıntısı nedeniyle 300’den fazla kişi hastanelere kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 23:57:00 - 2022-07-04 01:10:26
Irak’ta klor gazı sızıntısı: 300’den fazla kişi hastanelik oldu

Irak’ta su artıma tesisinde meydana gelen klor gazı sızıntısı nedeniyle 300’den fazla kişi hastanelere kaldırıldı.

Ülkenin güneyindeki Zikar kentinde yer alan Kalet el-Sukker kasabasındaki su artıma tesisinde meydana gelen klor gazı sızıntısı nedeniyle 310 kişi nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Klor gazı borusunda çatlak

 

Polis, sızıntının nedeninin klor gazı borusunda oluşan çatlaklar olduğunu belirterek, söz konusu arızayı gidermek için sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiğini aktardı.

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