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Dünya Irak'ta kamyon öğrencilerin arasına daldı
Dünya

Irak'ta kamyon öğrencilerin arasına daldı

Yeniakit Publisher
2024-04-03 03:52:00 -
Irak'ta kamyon öğrencilerin arasına daldı

Irak’ın güneyindeki Basra’da kentinde aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, okuldan çıkan öğrencilerin arasında daldı.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada 6 öğrencinin hayatını kaybettiği, 16 öğrencinin de yaralandığı aktarıldı.

Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazaya neden olan kamyon şoförünün gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, sürücünün fren arızası nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiğini iddia ettiği kaydedildi.

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