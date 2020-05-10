Irak’ta hükümet karşıtı protestocular serbest bırakılıyor

Irak yeni Başbakanı Mustafa el-Kazımi, tutuklanan hükümet karşıtı bütün protestocuların serbest bırakılmasına karar verdi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi yaptığı açıklamada, Ekim 2019’da başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili soruşturma başlatılması için talimat verdiğini belirterek, “Adaletin sağlanması için Irak halkının kanının dökülmesine sebep olanları cezalandıracağız” dedi.

Ekim ayından bu yana tutuklanan bütün protestocuların serbest bırakılacağını açıklayan el-Kazımi ülkesinin ABD ile ilişkileri hakkında ise, “Irak’ın birliği ve egemenliğini koruma çerçevesinde, ABD ile ülkemiz arasında imzalanan Stratejik Anlaşma konusunda görüşmeler yapmak için uluslararası ilişkilerde uzman kişilerden oluşan bir kriz hücresi oluşturmayı kararlaştırdık” şeklinde konuştu.

Geçen yıl Eylül ayında görevden alınan Terörle Mücadele Birimleri Komutanı Abdülvahap el-Saidi’nin görevine iadesi konusunda el-Kazımi, “General Abdülvahap el-Saidi’nin tekrar görevi başına dönmesi talimatı verdik. Daha önce söz verdiğimiz gibi hükümetimiz karanlık bir odada olmayacak ve şeffaf olacak. Alacağımız her karar kamu yararı doğrultusunda olacak” ifadelerini kullandı.

Irak’ta 1 Ekim 2019’dan bu yana devam eden protestolarda yaklaşık 500 gösterici güvenlik güçlerinin sert müdahalesi soncu yaşamını yitirirken 10 bine yakın kişi de yaralanmıştı. Eski Başbakan Adil Abdülmehdi, Eylül ayında Terörle Mücadele Birimleri Komutanı Abdülvahap el-Saidi’yi görevden almıştı. El-Saidi’nin yeniden görevine dönmesi protestocuların talepleri arasında yer alıyordu.