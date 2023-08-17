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Dünya Irak'ta her yerden petrol fışkırıyor ama maalesef yer altı suları azalıyor! Uzmandan uyarı geldi: Her an kuraklık kapısını çalabilir
Dünya

Irak'ta her yerden petrol fışkırıyor ama maalesef yer altı suları azalıyor! Uzmandan uyarı geldi: Her an kuraklık kapısını çalabilir

Yeniakit Publisher
2023-08-17 20:40:00 - 2023-08-17 20:44:52
Irak'ta her yerden petrol fışkırıyor ama maalesef yer altı suları azalıyor! Uzmandan uyarı geldi: Her an kuraklık kapısını çalabilir

Kuraklık ve çölleşme ile tehlikesiyle dünya karşı karşıya. Irak'ta olan yer altı sularında ciddi bir azalma olduğu belirtildi. Irak her yerinden petrol fışkran bir ülke olarak biliniyor. Kötü haber: Duyan meraktan oraya gidiyor iken bu durumu duyan ufak bir şok geçirebilir. Irak çok büyük bir tehlike ile karşı karşıya

Süleymaniye Yeraltı Suları Kurumu Genel Müdürü Abbas Ali Ahmed, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "her 10 yılda bir kuraklıkla yüz yüze kalındığını" ve bu nedenle suya ihtiyacın daha fazla olduğunu söyledi.

Irak'ta Kuraklık ve Çölleşme Tehlikesi: Yer Altı Sularında Azalma

Kuraklıktan ötürü dünyada su paylaşımının azaldığına işaret eden Ahmed, artan su tüketimine karşın kaynakların ise azaldığını vurguladı.

Ahmed, "Yer altı sularında ciddi bir azalma var. İklim değişikliğin de bunda etkisi büyük. Ancak Kürdistan Bölgesinde durum tehlikeli boyutlara ulaşmadı." dedi.

- "Su tüketimi konusunda politikamızı gözden geçirmeliyiz"
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Süleymaniye'de yağmur miktarında son iki yılda bir düşüş yaşandığını belirten Ahmed, bu durumun da yer altı sularının azalmasına neden olduğunun altını çizdi.

Ahmed, "Su tüketimi konusunda politikamızı gözden geçirmeliyiz. Halkın bilinçlenmesi ve bu sorunun idare edilebilmesi için gerekli anlayış oluşmalı." ifadelerini kullandı.

Çölleşme; iklim değişikliği ve insanların çevreye verdiği zararlar sonucu kurak alanlarda meydana gelen arazi bozulması olarak tanımlanıyor. 

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