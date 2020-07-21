  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Irak'ta Goethe Enstitüsü yetkilisi Alman aktivist kaçırıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 02:15:35 -
Irak'ta Goethe Enstitüsü yetkilisi Alman aktivist kaçırıldı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Goethe Enstitüsü Kültür Departmanı Müdürü Hella Mewis dün akşam geç saatlerde kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırıldı.

Irak Polisinden Yüzbaşı Ahmed Halef AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin Mewis'i, başkentin merkezindeki Ebu Nuvas Caddesi'nde ofisinin yakınlarında kaçırdığını söyledi.

Halef, Savunma ve İçişleri bakanlıkları ile emniyet teşkilatının olayın meydana geldiği bölgede arama çalışması başlattığını kaydetti.

Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Aynı zamanda bir aktivist olan Mewis, Bağdat'ta genç sanatçıları desteklemek için her yıl festivaller düzenleyen "Terkib" Alman Sanatları Merkezi'nde görev yapıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı