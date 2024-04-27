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Dünya Irak’ta gaz tesisine saldırı! 4 kişi öldü
Dünya

Irak’ta gaz tesisine saldırı! 4 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-04-27 01:44:00 -
Irak’ta gaz tesisine saldırı! 4 kişi öldü

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 Yemenli çalışan yaşamını yitirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Peşava Hevramani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisine düzenlenen İHA saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hevramani, "Birkez daha şer odaklı eller Kormor Gaz Tesisini terörist bir saldırı ile hedef aldı. Maalesef saldırı nedeniyle 4 Yemenli işçi hayatını kaybederken, gaz sahasında da büyük oranda tahribat ve maddi zarar meydana geldi. Bu saldırı da elektrik üretiminde kesintilere sebebiyet verecektir." ifadelerini kullandı.

IKBY Doğal Kaynaklar ve Elektrik Bakanlıklarının ortak açıklamasında da saldırı nedeniyle elektrik üretiminde 2 bin 500 megawatt azalma yaşandığı kaydedildi.

Tesis, 25 Ocak’ta İHA saldırısının, geçen senelerde de füze saldırılarının hedefi olmuştu.

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