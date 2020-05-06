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Aktüel

Irak’ta el-Kazimi’nin bakan adayına KYB tepkisi

Irak’ta, Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi’nin kurduğu hükmet kabinesi bu akşam Irak Meclisinde oylanacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:55:00 -
Irak’ta el-Kazimi’nin bakan adayına KYB tepkisi

Irak’ta, Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi’nin kurduğu hükmet kabinesi bu akşam Irak Meclisinde oylanacak. Oylamaya saatler kala, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), kabinede Adalet Bakanı olarak gösterilen Kerkük eski Valisi Abdurrahman Mustafa’ya oy vermeyeceklerini açıkladı.


Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa el-Kazimi’nin kurduğu hükmet kabinesinin mecliste oylanmasına saatler kaldı. Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin kurucusu olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yöneticilerinden Ala Talabani, el-Kazimi’nin kabinesinde Adalet Bakanı adayı olarak gösterilen Kerkük’ün eski Valisi Abdurrahman Mustafa’ya destek vermeyeceklerini açıkladı. Abdurrahman Mustafa’nın KYB’yi temsil etmediğini söyleyen Ala Talabani, “Güvenoyu oylamasında bizim adayımız olmadığı için Abdurrahman Mustafa’ya oy vermeyeceğiz” dedi.


Irak Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi’nin Müsteşarı Burhaneldin İshak, Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi’nin kurduğu hükmet kabinesinde yer alan bakanların listesi meclise ulaştığını açıklamıştı.

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