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Aktüel

Irak’ta ekmek fırınında yangın: 4 ölü

Irak’ta ekmek fırınında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 23:54:39 -
Irak’ta ekmek fırınında yangın: 4 ölü

Irak’ta ekmek fırınında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.


Irak’ın Kerkük kentinde bulunan Domiz semtinde bir ekmek fırınında yangın çıktı. Çıkan yangında 1’i kadın 4 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, çıkan yangın sonucu meydana gelen patlamada yoldan geçen bir kadının ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Ekipler, fırında bulunan 3 işçinin ise fırının içinde yanarak can verdiğini açıkladı. Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.

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