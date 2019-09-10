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Irak'ta DEAŞ'lı 15 terörist öldürüldü

10 Eylül 2019 Salı 06:45
Irak'ta DEAŞ'lı 15 terörist öldürüldü

SALAHADDİN (AA) - Irak'ın Salahaddin vilayetinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 15 kişi öldürüldü.

Salahaddin Emniyetinde görevli Yüzbaşı Polis Numan el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyonda DEAŞ'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını söyledi.

Cuburi, çatışmada 15 teröristin öldürüldüğünü, 9'unun da yakalandığını bildirdi.

Iraklı güçler, DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu başta Musul olmak üzere ülke topraklarının üçte birinin, Aralık 2017'de tamamen geri alındığını duyurmuştu. Buna karşın, DEAŞ mensupları Irak'ın Enbar, Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerindeki kırsal bölgelerde varlık göstermeye ve güvenlik güçleri ile sivillere karşı eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.


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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 06:45
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  2. Irak
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