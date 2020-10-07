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Aktüel Irak'ta DEAŞ'ın sözde Kerkük müftüsü yakalandı
Aktüel

Irak'ta DEAŞ'ın sözde Kerkük müftüsü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 15:21:07 -
Irak'ta DEAŞ'ın sözde Kerkük müftüsü yakalandı

KERKÜK (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın sözde Kerkük müftüsü yakalandı.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Said Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen ihbarı değerlendiren federal polis güçlerinin Kerkük'ün güneyine operasyon düzenlediğini belirtti.

Harbiye, Kerkük'e bağlı Reşad nahiyesine düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın sözde Kerkük müftüsünün yakalandığını kaydetti.

Yakalanan DEAŞ'lının ilk sorgusunda örgütün sözde Kerkük müftüsü olduğunu itiraf ettiğini aktaran Harbiye, söz konusu kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi vermedi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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