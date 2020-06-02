  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Irak'ta DEAŞ saldırısında 2 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:15:47 -
Irak'ta DEAŞ saldırısında 2 ölü, 2 yaralı
KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentine bağlı Sergaran beldesinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırıda iki kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün Sergaran yakınında Irak ordusuna ait devriye aracına bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Kamil, DEAŞ mensuplarının daha önce yol kenarına yerleştirdikleri bomba düzeneğini Irak ordusuna ait devriye araçlarının geçtiği sırada uzaktan kumandayla patlattıklarını ifade etti.

Saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı bilgisini veren Kamil, olayda orduya ait 1 zırhlı aracın kullanılmaz hale geldiğini kaydetti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı