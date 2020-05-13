  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Irak'ta DEAŞ saldırısı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:11:41 -
Irak'ta DEAŞ saldırısı: 4 yaralı

DİYALA (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Diyala kenti kırsalında düzenlediği bombalı saldırıda 4 sivil yaralandı.

Diyala Emniyet Müdürlüğünden Yüzbaşı Habib eş-Şammari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Diyala'ya bağlı Celevla kasabası yakınında yol kenarına döşedikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdiğini söyledi.

Bombalı saldırıda 4 sivilin yaralandığını aktaran Şammari, olayın hemen ardından bölgede operasyon başlatıldığını belirtti.

- DEAŞ'ın Irak'taki varlığı

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014’te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı