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Dünya Irak'ta DAEŞ'Ii kamera şakası infial uyandırdı!
Dünya

Irak'ta DAEŞ'Ii kamera şakası infial uyandırdı!

Irak'ta yayınlanan bir şaka programında, DAEŞ militanlarının taklit edilmesi büyük tepki gördü.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 11:34:00 -
Irak'ta DAEŞ'Ii kamera şakası infial uyandırdı!

Irak'ta yayınlanan bir şaka programında, DAEŞ militanlarını taklit eden oyuncuların, Iraklı ünlü isimleri kaçırdığı, gözlerini bağlayıp, intihar bombacısı yelekleri giydirdiği kamera şakaları büyük tepki gördü.

"Tanb Raslan" adlı programda Iraklı unlüler, DAEŞ'ten kaçan ailelerin bulunduğu iddia edilen evlere götürülürken, DAEŞ militanı gibi giyinmiş oyuncular tarafından adeta "eşşek şakalarına”maruz kalıyor. Sözde DAEŞ militanları, her şeyden habersiz ünlülerin bulunduğu evleri basarken içeridekileri ölümle tehdit ediyor. Gözleri bağlanan, göğüslerine intihar bombası süsü verilmiş yelekler giydirilen Iraklı ünlüler, olan bitenlerden habersiz oldukları korku dolu anlar yaşıyor.

Söz konusu programa çağırılan ünlülerden biri olan komedi oyuncusu Nessma, kendisinin üzerine sahte bombalı yelek giydirilince şoka giriyor ve bayılıyor. Bir diğer bölümdeyse, baskına uğrayan ve sözde rehin alınan Iraklı ünlü futbolcu Alaa Mhavi de gözyaşları i.inde kalıp, hayatını bağışlamaları ıçin DAEŞ militanı görünümündeki kişilere yalvarıyor. Ramazan döneminde yayınlanan program, Irak'ta ülkede DAEŞ ve terörizm tehdidinin devam etmesi nedeniyle izleyicilerce eleştiri yağmuruna tutuldu. Programın Bağdat'ın dışındaki tarımsal alanda çekildiği ve bu bölgede hala DAEŞ gruplarının saklandığı da belirtiliyor.

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