Irak'ta bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Irak'ın Enbar vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Irak Güvenlik Medya Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bomba yüklü bir araç Enbar'ın Suriyesınırına yakın Kaim ilçe merkezindeki pazar yerinde patlatıldı.

Yaralılar arasında güvenlik görevlileri var

Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, aralarında 4 güvenlik görevlisinin de bulunduğu 16 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, ancak terör örgütü DEAŞ'ın Irak-Suriye sınırında varlık göstermeye devam ettiği ve bu bölgede zaman zaman saldırılar düzenlediği biliniyor.

DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu Kaim ilçesi, 2017 sonunda Irak güvenlik güçlerince en son geri alınan bölgeler arasında yer alıyordu.