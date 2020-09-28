Irak'ta Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı
Irak'ta Bağdat Havalimanı'na terör saldırısı gerçekleştirildi. Güvenlik kaynaklarının saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada 5 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Irak’ta Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendi. Yapılan roketli saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Ölü ve yaralılar var
Başkent Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda kullanılan 2 Katyuşa roketinin havalimanı çevresinde bulunan evlere isabet etmesi sonucu 2’si kadın, 3’ü çocuk toplam 5 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk da yaralandı.
Güvenlik güçlerine gözaltı
Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, saldırının havalimanı yakınlarında bulunan el-Cihat bölgesinden gerçekleştirildiği aktarılırken, 3 evin hasar gördüğü ifade edildi.
Saldırının ardından Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, el-Cihat bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerinin gözaltına alınması talimatını verdi.