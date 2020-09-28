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Dünya Irak'ta Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı
Dünya

Irak'ta Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı

Irak'ta Bağdat Havalimanı'na terör saldırısı gerçekleştirildi. Güvenlik kaynaklarının saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada 5 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 20:09:00 - 2020-09-28 20:11:51
Irak'ta Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı

Irak’ta Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendi. Yapılan roketli saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Ölü ve yaralılar var

Başkent Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda kullanılan 2 Katyuşa roketinin havalimanı çevresinde bulunan evlere isabet etmesi sonucu 2’si kadın, 3’ü çocuk toplam 5 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk da yaralandı.

Güvenlik güçlerine gözaltı

 

Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, saldırının havalimanı yakınlarında bulunan el-Cihat bölgesinden gerçekleştirildiği aktarılırken, 3 evin hasar gördüğü ifade edildi.

Saldırının ardından Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, el-Cihat bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerinin gözaltına alınması talimatını verdi.

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