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Dünya Irak'ta ABD üssüne füze saldırısı
Dünya

Irak'ta ABD üssüne füze saldırısı

Sık sık füze saldırıları ile gündemden düşmeyen Irak'ta Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınındaki, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Camp Victory üssüne füze saldırısı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 00:38:00 -
Irak'ta ABD üssüne füze saldırısı

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarında bir füze saldırısının daha düzenlendiği bildirildi.

Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı, saldırının hedefinin, havaalanı yakınında yer alan ve ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Camp Victory üssü olduğunu duyurdu.

Saldırıyla birlikte üste sirenler aktif edildi.

Olayın ardından herhangi bir can kaybı ya da maddi hasarın yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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