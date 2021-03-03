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Dünya Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne roketli saldırı
Dünya

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne roketli saldırı

Irak’ın batısındaki Enbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne 10 roketle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 09:56:00 -
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne roketli saldırı

Haberi duyuran Irak resmi ajansı, saldırının kim tarafından düzenlendiği ve zarar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Irak hükümetinden ise konuyla ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık 2018'de Enbar'da bulunan Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

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