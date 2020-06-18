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Aktüel

Irak'ta 5 milletvekili Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:40:08 -
Irak'ta 5 milletvekili Kovid-19'a yakalandı

BAĞDAT (AA) - Irak Meclisi'ndeki 5 milletvekilinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Meclis Genel Sekreteri Hoşyar Karadağ, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Meclisteki milletvekilleri arasında 5 kişide Kovid-19 tespit edildi." dedi.

Virüse yakalananlar arasında Musul Milletvekili Mahasin Hamdun Delî ile Ala Naşi ve Leyt Duleymi'nin olduğunu aktaran Karadağ, bu durum nedeniyle meclisin çalışmalarına ara vermeyeceğini belirtti.

Iraklı milletvekili Vahde Cumeyli de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

- Korumalarının eşliğinde hastaneden ayrılmıştı

Musul Milletvekili Delî iki gün önce korumaları eşliğinde yattığı hastaneden zorla çıkarak evine dönmüştü.

Delî'nin hastane yetkililerinin uyarılarına rağmen korumalarıyla hastaneden ayrılırken çekilen görüntüleri sosyal medyaya da yansımış ve çeşitli çevrelerin eleştirisine neden olmuştu.

Mecliste Kovid-19'a yakalanan 5'inci kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.



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