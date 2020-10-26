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Aktüel Irak'ta, "25 Ekim Gösterileri" devam ediyor
Aktüel

Irak'ta, "25 Ekim Gösterileri" devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:22:01 -
Irak'ta, "25 Ekim Gösterileri" devam ediyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta 25 Ekim 2019'da işsizlik, yoluslzuklar ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle zirve yapan gösterilerin birinci yıl dönümü nedeniyle dün başlayan protestolar sürüyor.

Bağdat'ın merkezi ve gösterilerin sembolü Tahrir Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, hükümeti reform yapmaya çağırdı ve geçtiğimiz yıl güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybedenlerin kanının yerde kalmaması için suçluların yakalanıp cezalandırılmasını istedi.

Tahrir Meydanı yakınındaki trafiğe kapalı olan Cumhuriyet Köprüsü'ne ilerleyen göstericilerle güvenlik güçleri arasında gerginlikler yaşanıyor.

Hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye çıkan diğer güzergah konumundaki Sinek Köprüsü dünden beri trafiğe kapalı tutuluyor. Köprü üzerinde hükümete bağlı onlarca asker bulunuyor.

Irak hükümet güçleri, Yeşil Bölge ve çevresindeki yolları beton bariyerlerle kapatarak, güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor.

Benzer gösteriler, ülkenin güneyindeki Nasiriye ve Kerbela kentlerinde de ikinci gününde sürüyor.

Iraklı göstericiler, 1 Ekim 2019’da başlayıp 25 Ekim'de zirve yapan gösterilerin birinci yıl dönümü nedeniyle sabah saatlerinde Tahrir Meydanı’na akın etmişti.

Yaklaşık 600 kişi güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Gösteri alanlarına yakın bazı binalara keskin nişancıların yerleştirildiği iddia edilmişti.

2003 sonrası Irak'taki en geniş katılımlı gösteriler olan ve uzun süre devam eden 25 Ekim gösterileri, Adil Abdulmehdi başkanlığındaki hükümetin istifasına yol açmıştı.

Mevcut Başbakan Mustafa el-Kazımi, göstericileri öldürenlerin yakalanıp cezalandırılması için komisyon kurulduğunu açıklasa da çalışmalardan henüz sonuç çıkmadı.



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