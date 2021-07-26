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Irak'ta 18 aydan sonra en yüksek günlük Covid-19 vaka sayısına ulaşıldı
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Dünya Irak'ta 18 aydan sonra en yüksek günlük Covid-19 vaka sayısına ulaşıldı
Dünya

Irak'ta 18 aydan sonra en yüksek günlük Covid-19 vaka sayısına ulaşıldı

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 60 kişinin Covid-19 nedeniyle vefat ettiği, 12 bin 180 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 20:58:00 -
Irak'ta 18 aydan sonra en yüksek günlük Covid-19 vaka sayısına ulaşıldı

Açıklamada, salgının yayılmaya başladığı Mart 2020'den bu yana tespit edilen günlük en yüksek vaka sayısı olduğu kaydedildi.

Açıklamanın devamında ise hastanelerdeki oksijen eksikliğinin giderilmesi için Türkiye'den oksijen ithal etmeye başladıklarını bilgisine yer verildi. 

 

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