Irak'ta 18 aydan sonra en yüksek günlük Covid-19 vaka sayısına ulaşıldı
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 60 kişinin Covid-19 nedeniyle vefat ettiği, 12 bin 180 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, salgının yayılmaya başladığı Mart 2020'den bu yana tespit edilen günlük en yüksek vaka sayısı olduğu kaydedildi.
Açıklamanın devamında ise hastanelerdeki oksijen eksikliğinin giderilmesi için Türkiye'den oksijen ithal etmeye başladıklarını bilgisine yer verildi.