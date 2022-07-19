Iraklı kadınlara 'göletten ördek çaldılar' iftirası atmışlardı! Gerçek bambaşka çıktı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın fitilini ateşlediği yabancı düşmanlığı iftiralarla sürüyor.

Son olarak Başakşehir'de 3 Iraklı kadın, göletten ördek çalmakla suçlandı.

Gerçek bambaşka çıktı

Bahçeşehir Gölet’te ördekleri çantasına koyarak götürdükleri iddia edilen kadınların ördekleri çalmadığı, büyüten sahipleri olduğu ortaya çıktı.

Yapılan çalışmalarda parkın güvenliğinden sorumlu personel ile görüşen polis ekipleri, ördeklerin Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri isimli kadına ait olduğunu belirledi.

3 ay önce Ramazan ayında Eminönü’nden ördekleri aldıklarını ifade eden Zeynep El Zuheyri İHA'ya konuştu. Zuheyri şunları söyledi:

Evde büyüttük. Büyüdüklerinde evde ses yapmaya başladılar. Bahçeşehir’deki gölette ördekler olduğunu gördük. Biz de ‘bunlar büyüdü’ dedik. Evde ses yapıyordu. Oraya gittiğimizde ördekleri bırakmamıza görevliler izin vermedi. Biz de ördeklerimizi geri getirdik. Oradakiler bizim fotoğrafımızı çekti. ‘Bunlar benim ördeklerim, fotoğrafımızı çekme’ dedim. Fotoğrafımızı çektiler. Polis de gelip ifademizi aldı.

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