  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Arı alerjisi: Bu belirtilerden biri bile varsa dikkat... Farkları anlamak daha kolay Biri mezara biri kodese! Yine alkol yine vahşet Tüm Türkiye'ye duyurdular: O ilimizde en yaygın ölüm nedeni... Her 2 kişiden biri bu sebeple öldü Katil İsrail Lübnan'da vahşete doymuyor! Şehit sayısı 4 bin 230'a yükseldi, katliam bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor! İbrahim Saraçoğlu inciri işaret etti, ezberleri bozdu... Eğer incir yerseniz... İncirin faydaları nelerdir? Yakında bomba transferler açıklanacak! Fenerbahçe Beko 6 isimle anlaştı
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
İbrahim Saraçoğlu inciri işaret etti, ezberleri bozdu... Eğer incir yerseniz... İncirin faydaları nelerdir?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İbrahim Saraçoğlu inciri işaret etti, ezberleri bozdu... Eğer incir yerseniz... İncirin faydaları nelerdir?

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan incir, tezgâhlardaki yerini aldı. İncirin faydalarına işaret eden Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan incirin faydaları ve tarifleri... Birçok kişi tarafından incirin etkili olup olmadığı merak edilen konular arasına girdi bile...

#1
Foto - İbrahim Saraçoğlu inciri işaret etti, ezberleri bozdu... Eğer incir yerseniz... İncirin faydaları nelerdir?

İncirin faydası saymakla bitmez. Fakat incirin yaprağının kullanılarak oldukça şifalı ve lezzetli bir çay tarifi hazırlayabilirsiniz. Çoğu kişinin bilmediği bilenlerin ise çok severek hazırladığı incir çay tarifini nasıl yapacağınızı ayrıntılı olarak sizlerle paylaşıyoruz. İncir yaprağının taze ve narin olduğu bugünlerde yaprakları toplayarak hemen hazırlayabilirsiniz. Dondurucuya da kaldırarak kışın da bu çay tarifini istediğiniz zaman bol bol tüketebilirsiniz. Sağlıklı ve kolay incir yaprağından çay tarifini denecek herkese şimdiden kolay gelsin. İşte İbrahim Saraçoğlu incir yaprağı faydaları ve tarifler...

#2
Foto - İbrahim Saraçoğlu inciri işaret etti, ezberleri bozdu... Eğer incir yerseniz... İncirin faydaları nelerdir?

Kuru incir, yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içermekte, kemiklerimizi ve dişimizi geliştirerek çok daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. İçerdiği vitamin, protein ve mineral sayesinde, hücrelerin yenilenmesini sağlar. Zeytinyağı da, son derece şifalı bir besindir. Ancak, kuru incir ve zeytinyağını karıştırıp kür yaparsanız faydaların katlandığını göreceksiniz. İncir yaprağı suyu neye iyi gelir? İncir yaprağı doğal antibiyotik etkisi olan bir besindir. Bu yaprağı farklı şekillerde tüketerek vücudunuzda yer edinmeye çalışan enfeksiyonu temizleyebilirsiniz. İdrar yolu enfeksiyonu gibi durumlarda akla gelen incir yaprağı, vücut direncini artırır ve enfeksiyonun kısa sürede atılmasını sağlar.

#3
Foto - İbrahim Saraçoğlu inciri işaret etti, ezberleri bozdu... Eğer incir yerseniz... İncirin faydaları nelerdir?

İncirin faydaları nelerdir ibrahim Saraçoğlu? Kuru İncirin Faydaları. Kalp Sağlığını Korur. Kansızlığı Giderir. Kanseri Önler. Kemikleri Güçlendirir. Kuru İncir Doğal Afrodizyaktır. Kan Şekerini Kontrol Eder. Antioksan Açısından Zengindir. İbrahim Saraçoğlu incir kürü nasıl yapılır? Kaynamakta olan yarım litre klorsuz suya sekiz-dokuz adet kuru inciri ilave ediniz ve yedi dakika ağzı kapalı olarak kaynatınız. Yedi dakika tamamlandıktan sonra ılımasını bekleyiniz. Ilıdıktan sonra süzülür. Üçe veya ikiye bölerek öğünlerden on-onbeş dakika önce aç karına içilir.

#4
Foto - İbrahim Saraçoğlu inciri işaret etti, ezberleri bozdu... Eğer incir yerseniz... İncirin faydaları nelerdir?

Son dönemde giderek daha fazla ilgi gören bitkisel takviyeler ve evde uygulanabilen öne çıkıyor. İbrahim Saraçoğlu’nun iştahı dengelemeye ve kilo kontrolüne yardımcı olduğu öne sürülen bitkisel önerileri de sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Bu tarifler birçok kişi tarafından merak edilip araştırılıyor. Uzmanlar ise sağlıklı beslenme ve yaşam tarzıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. İbrahim Saraçoğlu tarafından dile getirilen diğer tavsiyeler: genellikle metabolizmayı destekleyen ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olduğu düşünülen bitkilerden oluşuyor. Bu tür tariflerin temel amacı, kişinin gün içinde daha uzun süre tok hissetmesine yardımcı olmak ve gereksiz atıştırma isteğini azaltmak olarak ifade ediliyor.

#5
Foto - İbrahim Saraçoğlu inciri işaret etti, ezberleri bozdu... Eğer incir yerseniz... İncirin faydaları nelerdir?

Saraçoğlu’nun özellikle üzerinde durduğu yaklaşım, kimyasal takviyeler yerine doğadan gelen bitkisel çözümlerin düzenli ve kontrollü şekilde kullanılmasına dayanıyor. Ancak bu tür kürlerin herkes için aynı sonucu vermediği de sıkça vurgulanıyor.Saraçoğlu’nun zaman zaman önerdiği iştah kontrolüne yönelik kürlerde genellikle rezene, maydanoz, limon, yeşil çay gibi bitkisel içerikler ön plana çıkıyor. Bu bitkilerin hem sindirim sistemini desteklediği hem de vücutta ödem atımına yardımcı olabileceği düşünülüyor. Örneğin, rezene çayı mideyi rahatlatırken tokluk hissine katkı sağlayabilir. Maydanoz ise vücuttan su atılımını destekleyen yapısıyla bilinir. Limon ise C vitamini içeriğiyle metabolizmayı dolaylı olarak destekleyen bir bileşen olarak değerlendirilir. Bu tür karışımlar genellikle taze hazırlanarak gün içinde belirli aralıklarla tüketiliyor. NASIL UYGULANIYOR? Bu tarz bitkisel kürlerin kullanımında en önemli nokta düzenlilik ve ölçü. Saraçoğlu’nun önerileri doğrultusunda bu tür karışımlar genellikle sabah ve akşam aç karnına ya da belirli öğünlerden önce tüketiliyor. Ancak uzmanlar, bu tür doğal karışımların tek başına bir zayıflama sağlamadığını, mutlaka dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile desteklenmesi gerektiğini belirtiyor. Aksi halde sadece bitkisel kürlere güvenerek kalıcı kilo kaybı elde etmek mümkün olmayabiliyor. SARAÇOĞLU’NUN BİTKİSEL YAKLAŞIMI İbrahim Saraçoğlu, uzun yıllardır bitkisel tedavi ve doğal kürler üzerine yaptığı açıklamalarla tanınıyor. Saraçoğlu, özellikle doğada bulunan bitkilerin doğru şekilde kullanılması halinde vücut dengesine katkı sağlayabileceğini savunuyor. Ancak kendisi de sık sık bu tür kürlerin kişiye özel etkiler gösterebileceğini ve herkesin aynı sonucu almasının mümkün olmadığını ifade ediyor. Bu nedenle önerilen bitkisel karışımların bilinçsizce ve uzun süreli kullanılmaması gerektiği vurgulanıyor. Beslenme uzmanları ve diyetisyenler, bitkisel kürlerin destekleyici olabileceğini ancak temel kilo kontrol yönteminin sağlıklı beslenme alışkanlıkları olduğunu belirtiyor. Ayrıca bazı bitkilerin fazla tüketiminin mide rahatsızlıklarına veya farklı yan etkilere yol açabileceği de hatırlatılıyor. Özellikle kronik hastalığı olan bireylerin ya da düzenli ilaç kullananların bu tür kürleri uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışması gerektiği ifade ediliyor. İbrahim Saraçoğlu tarafından önerilen iştahı azaltmaya yönelik bitkisel kürler, doğal yöntemlerle kilo kontrolü sağlamak isteyenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

#6
Foto - İbrahim Saraçoğlu inciri işaret etti, ezberleri bozdu... Eğer incir yerseniz... İncirin faydaları nelerdir?

Ancak bu tür uygulamaların tek başına bir çözüm olmadığı, sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla birlikte değerlendirildiğinde anlam kazandığı uzmanlar tarafından özellikle vurgulanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaş'ta tesettürlü kadına hadsizce dil uzatan militan zihniyetli şahıs ensesinden yakalandı!
Gündem

Kaş'ta tesettürlü kadına hadsizce dil uzatan militan zihniyetli şahıs ensesinden yakalandı!

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir markette kendi halinde alışveriş yapan mütedeyyin bir kadına, sırf inancının gereği olan tesettürü kuşandığı i..
Ali Karahasanoğlu: Sıra Ekrem'e geliyor, bakalım bayılacak mı yoksa ayılacak mı?
Gündem

Ali Karahasanoğlu: Sıra Ekrem'e geliyor, bakalım bayılacak mı yoksa ayılacak mı?

Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasını değerlendirdi. K..
Kemalist tayfa şok! Halil Ergün: Ben Atatürkçü olmadım hiç! Bu ülkede her haltı onlar yedi
Gündem

Kemalist tayfa şok! Halil Ergün: Ben Atatürkçü olmadım hiç! Bu ülkede her haltı onlar yedi

Oyuncu Halil Ergün, verdiği son röportajında Kemalist tayfayı yerin dibine soktu. Kendisinin Cumhuriyetçi olduğunu ve hiçbir zaman Atatürkçü..
Erdoğan'dan kritik telefon
Gündem

Erdoğan'dan kritik telefon

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Ghazouani ile telefonda görüştü. Görüşmede, ..
Serdar Akinan'dan bomba iddia! ‘Özgür Özel cephesi toplu istifa ederek o partiye geçecekler’
Gündem

Serdar Akinan'dan bomba iddia! ‘Özgür Özel cephesi toplu istifa ederek o partiye geçecekler’

Yıllardır sol muhalefet bloğuna yakınlığıyla bilinen ve kendi YouTube kanalında yayın yapan Serdar Akınan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve e..
Görsel şölen! Nadasa bırakılan tarlalar mora büründü
Yaşam

Görsel şölen! Nadasa bırakılan tarlalar mora büründü

Yozgat Çekerek'te nadasa bırakılan tarım arazilerinde kendiliğinden yetişen mor çiçekler, tarlaları adeta mor bir örtüyle kapladı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23