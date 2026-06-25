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Katil İsrail Lübnan'da vahşete doymuyor! Şehit sayısı 4 bin 230'a yükseldi, katliam bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor!

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Katil İsrail Lübnan'da vahşete doymuyor! Şehit sayısı 4 bin 230'a yükseldi, katliam bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor!

Gazze'nin ardından gözünü Lübnan'a diken ve 2 Mart'tan bu yana sivil yerleşim yerlerini acımasızca bombalayan katil İsrail rejiminin barbarlığı dinmek bilmiyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, işgalci ordunun düzenlediği kanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 19 kişi daha artarak vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.

#1
Foto - Katil İsrail Lübnan'da vahşete doymuyor! Şehit sayısı 4 bin 230'a yükseldi, katliam bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor!

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 19 artarak 4 bin 230'a ulaştığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına dair son verileri paylaştı.

#2
Foto - Katil İsrail Lübnan'da vahşete doymuyor! Şehit sayısı 4 bin 230'a yükseldi, katliam bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor!

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 230'a yükseldi, 12 bin 179 kişi yaralandı. Bakanlık, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 211 kişinin öldüğünü bildirmişti.

#3
Foto - Katil İsrail Lübnan'da vahşete doymuyor! Şehit sayısı 4 bin 230'a yükseldi, katliam bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor!

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

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Foto - Katil İsrail Lübnan'da vahşete doymuyor! Şehit sayısı 4 bin 230'a yükseldi, katliam bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor!

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

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Foto - Katil İsrail Lübnan'da vahşete doymuyor! Şehit sayısı 4 bin 230'a yükseldi, katliam bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor!

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

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