Katil İsrail Lübnan'da vahşete doymuyor! Şehit sayısı 4 bin 230'a yükseldi, katliam bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor!
Gazze'nin ardından gözünü Lübnan'a diken ve 2 Mart'tan bu yana sivil yerleşim yerlerini acımasızca bombalayan katil İsrail rejiminin barbarlığı dinmek bilmiyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, işgalci ordunun düzenlediği kanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 19 kişi daha artarak vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.