Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın Sincar'da atacağı somut adımlara paralel olarak Başika'daki faaliyetlerin kademeli biçimde sonlandırılması konusunda Irak'la mutabakata varıldığını açıkladı.

Açıklama, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapıldı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda Dışişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporu ile Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu ve Türkiye Ulusal Ajansının bütçe ve denetim raporları ele alındı. Burada sunum yapan Fidan, "Sincar'daki PKK mevcudiyetinin tasfiyesine yönelik Irak Hükümeti'nin adımlarından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Bakan, varılan mutabakatı şu sözlerle anlattı: "Irak'ın Sincar'da atacağı somut adımlara paralel olarak Başika'daki faaliyetlerimizin de kademeli biçimde sonlandırılması konusunda vardığımız mutabakat, Irak'la ilişkilerimizde yeni bir döneme girmekte olduğumuzun açık bir göstergesidir."

Kalkınma Yolu Projesi'ne destek sürüyor

Irak'la ilişkilerin enerji, ulaştırma ve su altyapısı başta olmak üzere birçok alanda geliştirildiğini belirten Fidan, işbirliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'te Irak'a yaptığı ziyaretle güç kazandığını hatırlattı.

Başbakan Zeydi'nin 28 Temmuz'daki ziyareti vesilesiyle imzalanan anlaşmaların ardından enerji, ulaştırma ve su altyapısı alanlarındaki projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesine öncelik verdiklerini söyleyen Bakan, bölgenin istikrar ve refahına katkı sağlayacağını belirttiği Kalkınma Yolu Projesi'ne desteğin sürdüğünü kaydetti. Fidan, Irak'ın asli unsuru olan Türkmen soydaşlara da her alanda destek verildiğini bildirdi.

Filistin'de hedef: Başkenti Doğu Kudüs olan devlet

Filistin meselesinin yıl boyunca öncelikli gündemlerden biri olmayı sürdürdüğünü ifade eden Fidan, Gazze'de soykırımın durdurulması, insani trajedinin önüne geçilmesi ve yeniden inşa faaliyetlerine başlanması amacıyla yürütülen gayretlere Türkiye'nin öncülük ettiğini, yapıcı ve etkin katkı sağladığını söyledi. Batı Şeria'daki yerleşimci terörünün, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonların ve İsrail'in bütün bölgeyi tehdit eden yayılmacı politikalarının önlenmesi için bölge ülkeleri ve uluslararası ortaklarla yürütülen çalışmaların önümüzdeki yıl artarak süreceğini belirtti.

Bakan, bu çabaların nihai stratejik hedefini "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulmasıdır" sözleriyle tanımladı.

SDG'nin entegrasyonunda Suriye Hükümeti'ne destek

Suriye'de devlet otoritesinin ülkenin tamamında hakim kılınmasına ve "SDG'nin entegrasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasına yönelik çabalarında" Suriye Hükümeti'ne destek verdiklerini belirten Fidan, Halk Meclisi seçim sürecinin tamamlanmasını ve yasama faaliyetlerine başlanmasını olumlu bir adım olarak nitelendirdi. Suriye tarihinde ilk defa Kürtlere temel hak ve özgürlüklerinin verilmiş olmasının ülke içindeki istikrarın güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını kaydeden Bakan, Türkmenler dahil bütün kesimlerin eşit vatandaşlık ilkesi temelinde temsil edildiği kapsayıcı bir siyasi düzeni desteklediklerini ifade etti.

Suriye'de istikrarın önündeki en önemli engellerden biri olarak İsrail'in yayılmacı politikalarını gösteren Fidan, "İsrail'in gerek bölgede gerek uluslararası alanda saldırgan politikalarının bir bedeli olacağını görmesi için uluslararası toplumla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Ermenistan'la normalleşmede ilerleme

Güney Kafkasya'da Azerbaycan'la eşgüdüm içinde yürütülen Ermenistan'la normalleşme sürecindeki ilerlemenin kalıcı barışa yönelik umutları güçlendirdiğini söyleyen Fidan, Ermenistan'ın Türkiye'ye ve Azerbaycan'a yönelik barışçıl ve yapıcı yaklaşımını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Yunanistan'la ilişkilerde temel hedefin iyi komşuluk ve işbirliği olduğunu kaydeden Bakan, Şubat 2026'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis başkanlığında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısının düzenlendiğini hatırlattı. Batı Trakya ile Onikiadalar'daki soydaşların haklarına halel getirecek adımlar karşısında kararlı duruşun süreceğini vurgulayan Fidan, Ada'da "iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet" bulunduğu gerçeğini her fırsatta dile getirdiklerini söyledi.

Avrupa Birliği ile ilişkilerde öncelikleri Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Türkiye'nin "Made in EU" girişimi kapsamına dahil edilmesi, Vize Serbestisi Diyaloğu'nun hızlandırılması, AB'nin güvenlik ve savunma mekanizmalarının NATO'yu tamamlayıcı nitelikte olması ve Türkiye'nin de bunlara dahil edilmesi olarak sıralayan Bakan, AB'nin "stratejik bir vizyonla hareket etmesi ve siyasi irade ortaya koyabilmesi halinde" ortak menfaat temelinde yeni bir işbirliği döneminin başlayabileceğine inandıklarını ifade etti.

Kanada ile Stratejik Ortaklık, BM'ye Sinirlioğlu adaylığı

ABD ile ilişkilerin karşılıklı saygı ve çıkarlar temelinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki diyalogdan güç alarak geliştirildiğini belirten Fidan, Gazze, Suriye, Ukrayna ve Kafkasya başta olmak üzere bölgesel konularda temasların sürdüğünü aktardı. Kanada ile ilişkilerin Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltildiğini ve Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlama kararı alındığını açıklayan Bakan, önümüzdeki dönemde Kanada'yla enerjiden savunma sanayiine uzanan geniş bir yelpazede işbirliğinin derinleştirilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Kritik deniz yollarında seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için G20 bünyesinde girişim başlatıldığını, Orta Koridor başta olmak üzere uluslararası bağlantısallığın kesintisiz sürmesi için çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Fidan, AGİT Genel Sekreteri Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevine, Cumhuriyetin en uzun süre görev yapan Tarım Bakanı Mehdi Eker'in de BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) Genel Direktörlüğüne aday gösterildiğini, iki adayın kampanyalarına desteğin sürdüğünü bildirdi.

Schengen vizelerinde ise Türkiye'nin girişimleriyle hayata geçirilen kademeli vize uygulaması sayesinde vatandaşların çok girişli vizeye hızlandırılmış prosedürle erişiminin kolaylaştırıldığını, başvuru süreçlerinin sadeleştirilmesi için Schengen temsilcilikleriyle çalışma grubu oluşturulduğunu ifade etti.

Fidan, 2026 yılında bölgesel sahiplenme ilkesi doğrultusunda Türkiye'nin dış politikadaki etkinliğini artırdığını belirterek Türk Devletleri Teşkilatı'nın dönem başkanlığının devralındığını, Balkan Barış Platformu kapsamında diyalog ve işbirliğinin güçlendirildiğini, Afrika, Asya ve Latin Amerika ile ilişkilerin yeni ortaklıklar ve diplomatik girişimlerle derinleştirildiğini ifade etti.

Bakanlığa 64,4 milyar lira ödenek öngörülüyor

Bütçe başlığında Fidan, 2025'te tahsis edilen 40,2 milyar lira ödeneğin 36,9 milyar lirasının harcandığını, gerçekleşme oranının yüzde 91,7 olduğunu bildirdi. 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifiyle Bakanlığa 64,4 milyar lira ödenek tahsis edilmesinin öngörüldüğünü belirten Bakan, 16,8 milyar lirası başta gençlerin, öğrencilerin ve akademisyenlerin Türkiye Ulusal Ajansı kanalıyla AB programlarına katılımını sağlamak amacıyla kullanılmak üzere AB Başkanlığına 18 milyar lira, Türk Akreditasyon Kurumuna 636 milyon lira ödeneğin de Komisyonun onayına sunulduğunu kaydetti.

Fidan, 2025 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nun Bakanlıkla ilgili kısmında mali rapor ve tablolara ilişkin herhangi bir denetim bulgusunun tespit edilmediğini bildirdi. Komisyon, Bakan Fidan'ın sunumunun ardından komisyon üyesi milletvekillerinin konuşmalarıyla devam etti.