Nörolog İsmailov, ayak üşümesinin olası nedenleri arasında Raynaud fenomenine de dikkat çekti. Raynaud fenomeninde soğuk hava veya stres nedeniyle küçük kan damarları geçici olarak daralıyor. Bu durum, özellikle el ve ayak parmaklarına giden kan akışının azalmasına neden oluyor. Raynaud atağı sırasında parmaklarda önce beyazlaşma, ardından mavileşme ve kan akışı normale döndüğünde kızarma görülebiliyor. Ancak bu renk değişikliklerinin tamamı her hastada ortaya çıkmayabiliyor. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), Raynaud fenomeninin bazı kişilerde tek başına görülebileceğini, bazılarında ise başka sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğini belirtiyor.