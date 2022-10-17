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Dünya Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı göreve başladı
Dünya

Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı göreve başladı

Irak Parlamentosu'nda yapılan Cumhurbaşkanı Seçimini kazanan Abdüllatif Reşit, resmi törenle görevine başladı

Yeniakit Publisher
2022-10-17 16:41:00 -
Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı göreve başladı

Irak Parlamentosu'nda yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turda 162 oyla kazanan Abdüllatif Reşit görevine başladı.

Reşit için Bağdat’taki Salam Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi tören düzenlendi.

Törene eski cumhurbaşkanları Fuad Masum ve Berhem Salih’in yanı sıra Kürdistan Yurtseverler Birliği(KYB) Başkanı Bafıl Talabani, KYB Politbüro üyesi Kubat Talabani ve Iraklı yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Reşid törendeki konuşmasına "Irak halkının temsilcilerine bana güvendikleri için teşekkür ediyor, en yüksek dini otoriteye teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

Çok yakında cumhurbaşkanı olarak plan ve projelerini açıklayacağını dile getiren Reşid, "Irak halkının taleplerine odaklanacağız ve siyasi güçleri bir araya getirmek için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Komşu ülkelerle dengeli bir ilişki kurmaya odaklanacağını ifade eden Reşid, Irak’ın egemenliğini güçlendirmek için çalışacağını kaydetti.

Abdüllatif Reşid kimdir?

Abdulatif Cemal Reşid, 10 Ağustos 1944'te Süleymaniye’de dünyaya geldi. İngiltere’de inşaat mühendisliği alanında doktora yapan Reşid, anadili Kürtçenin yanı sıra iyi düzeyde Arapça ve İngilizce biliyor.

2003-2010 yılları arasında Irak Su Kaynakları Bakanı olarak görev yaptı, daha sonra Irak Cumhurbaşkanlığı’nda danışmanlık görevinde bulundu. (İLKHA)

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