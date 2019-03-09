Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Hepsi imha edildi Irak'ın kuzeyinde Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK'nın kullandığı silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünce kullanılan silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.