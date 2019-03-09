Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Hepsi imha edildi
Irak'ın kuzeyinde Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK'nın kullandığı silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.09 Mart 2019 Cumartesi 13:49
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünce kullanılan silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
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