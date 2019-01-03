Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Hepsi imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Irak’ın kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine 02 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.03 Ocak 2019 Perşembe 11:53
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki bölgelere düzenlenen hava harekatını duyurdu
Bakanlığın duyurusunda, "Irak’ın kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine 02 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." denildi.
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