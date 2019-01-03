Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Hepsi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki bölgelere düzenlenen hava harekatını duyurdu

Bakanlığın duyurusunda, "Irak’ın kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine 02 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." denildi.