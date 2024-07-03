Irak'ın kuzeyinde terör inleri yerle bir edildi! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın Kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

'TERÖRİSTLERİN İNLERİ YERLE BİR EDİLDİ'

MSB'den yapılan açıklamada, Türk jetlerinin peş peşe havalandığı harekatta 37 hedefin imha edildiğini vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı, "Hava Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini yerle bir etti" mesajını paylaştı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'MEŞRU MÜDAFAA HAKLARIMIZ DOĞRULTUSUNDA HAVA HAREKATI İCRA EDİLMİŞTİR'

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PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinde halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla;

Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'nci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 03 Temmuz 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef imha edilmiştir.

'ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZHALE GETİRİLMİŞTİR'

İcra edilen bu hava harekâtında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve karalılıkla devam edecektir.

Bu harekât sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.