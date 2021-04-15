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Gündem Irak'ın Kuzeyinde şehit olan askerin acı haberi Ankara'daki ailesine ulaştı
Gündem

Irak'ın Kuzeyinde şehit olan askerin acı haberi Ankara'daki ailesine ulaştı

Başika üs bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu şehit olan 27 yaşındaki 58'nci Topçu Tugay Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzm.Çvş. Hacı Halil Kızılay'ın acı haberi Ankara'nın Polatlı ilçesindeki ailesine verildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 08:36:00 - 2021-04-15 08:38:50

Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu şehit olan 27 yaşındaki 58'nci Topçu Tugay Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzm.Çvş. Hacı Halil Kızılay'ın acı haberi Ankara'nın Polatlı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Şehidin acı haberini, Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak ve askeri yetkililer, gece yarısı Mehmet Akif Mahallesi'ne gelerek şehidin eşi Hatice Halil Kızılay'a verdi. Ayrıca yetkililer, şehidin Malatya'daki anne ve babasına da şehidin acı haberini ulaştırdı.

Eşinin şehit olduğunu öğrenen Hatice Halil Kızılay, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit haberinin verilmesinin ardından, komşuları aileye taziyelerini iletirken eve Türk bayrağı asıldı.Şehidin evli ve 2 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu, cenazesinin ise Malatya'ya bağlı Hekimhan ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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