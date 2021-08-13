Irak'ın kuzeyinde havan saldırısı sonucu bir asker şehit oldu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgesine PKK'lı teröristlerce havan saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda bir askerin ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu ifade edildi.

Paylaşımda, "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır dileriz. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhal karşılık verilmiş, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız sürmektedir." bilgisi verildi.

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin ailesine acı haber verildi

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Şimsek operasyon bölgesinde bir üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin Adıyaman'daki ailesine acı haber ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, şehit Hakan Bali'nin Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'ndeki ailesinin evine giderek, acı haberi verdi.

Aileyi, askeri yetkililer ve yakınları teskin etti. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin geçen hafta izne geldiği, nişan töreni yaptığı ve tören sonrası ailesiyle vedalaşarak Pençe-Şimşek operasyonuna katıldığı öğrenildi.

Bakan Akar'dan şehit olan asker için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 12 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım, Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.