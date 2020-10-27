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Aktüel Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:43:11 -
Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Zap ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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