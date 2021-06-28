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Gündem Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin Türkiye'de eylem planladığı belirlendi
Gündem

Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin Türkiye'de eylem planladığı belirlendi

MSB, dün Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen 3 teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan, sözde "özel güç yapılanması" içinde faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 11:51:00 -
Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin Türkiye'de eylem planladığı belirlendi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dün Irak'ın kuzeyindeki Gara'da, TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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