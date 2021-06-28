Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin Türkiye'de eylem planladığı belirlendi
MSB, dün Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen 3 teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan, sözde "özel güç yapılanması" içinde faaliyet gösterdiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dün Irak'ın kuzeyindeki Gara'da, TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi." ifadeleri kullanıldı.