Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara'ya yönelik Pençe Harekatı'yla koordineli hava harekatında 5 PKK'lı terörist öldürüldü.01 Eylül 2019 Pazar 12:18
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara'ya yönelik Pençe Harekatı'yla koordineli hava harekatında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyinde Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
5 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu harekatta PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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