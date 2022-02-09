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Gündem Irak'ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
Gündem

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 10:15:00 -
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ara, Bul, Yok Et! Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."

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