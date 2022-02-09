Irak'ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ara, Bul, Yok Et! Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."