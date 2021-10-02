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Gündem Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2, Pençe-Şimşek bölgesinde 2 olmak üzere 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 07:40:00 -
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'yı karadan ve havadan etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile Pençe-Şimşek bölgesindeki 2 PKK'lı terörist ise ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

 

 

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